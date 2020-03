Jobson lamenta ausência de público nos estádios: “perde a essência”

Como medida preventiva ao surto de coronavírus, o clássico San-São, entre São Paulo e Santos será realizado com portões fechados para torcida. Jobson, meio-campo do Peixe, lamentou a necessidade e disse que o esporte “perde um pouco da essência”.

“Prefiro com torcida. Sem eles, perde um pouco da essência. Somos apaixonados por futebol. Torcedores deixam de fazer muita coisa para estar no estádio. Mesmo com gente vendo pela televisão, deixa o cenário triste. Mas, é melhor a saúde de todos do que corrermos risco”, comentou.

Quando questionado sobre uma possível paralisação do Campeonato Paulista, seguindo o caminho das competições europeias e da Libertadores, o volante santista se mostrou à favor.