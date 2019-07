Com dores, Jobson é substituído em empate do Santos contra o Bahia pelos Aspirantes

Em confronto válido pela oitava e última rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Santos empatou em 0 a 0 contra o Bahia no estádio Ulrico Mursa. O destaque negativo do jogo ficou por conta da pancada recebida por Jobson, que foi substituído ainda no primeiro tempo com dores no tornozelo.

O camisa 5 do time dos Aspirantes sentiu uma lesão no tornozelo aos 31 minutos da etapa inicial e teve que ser substituído. O jogador será submetido a exames nesta sexta-feira para que a gravidade da pancada seja avaliada. A princípio, a situação do volante não preocupa.

Jobson foi anunciado pelo Santos no dia 16 de abril e ainda não jogou pelos profissionais. Em junho, Sampaoli justificou a falta de chances ao volante, afirmando que o jogador precisa “entender o jogo” praticado pela equipe do Peixe.

Santos classificado para a próxima fase

A partida entre Santos e Bahia teve uma presença especial: Jorge Sampaoli esteve presente nas arquibancadas do Ulrico Mursa para acompanhar o desempenho dos atletas que disputam o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Além do treinador, o volante Pituca e os atacantes Marinho e Kaio Jorge, um dos destaques da intertemporada, assistiram à partida no estádio.

O empate contra o Bahia garantiu o Peixe na segunda fase da competição. Com 11 pontos somados, o alvinegro ficou na quarta colocação do grupo B. Na chave do Santos, classificaram-se também Figueirense, Internacional e Vitória.

Na próxima fase da competição, os quatro melhores colocados de cada grupo nesta primeira fase formarão novos dois grupos. Assim, os times se enfrentarão dentro de cada chave em partidas de ida e volta. Definidos os dois melhores de cada um dos grupos, estes disputarão a semifinal, que também terá jogos de ida e volta.

