Jobson e outros do elenco profissional reforçarão o Santos no Aspirantes

A equipe sub-20 do Santos terá Jobson, Guilherme Nunes e Felippe Cardoso como reforços do elenco profissional para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta semana.

O trio treinou na última terça-feira como titular. A equipe foi: João Paulo, Mikael Doquinha, Gabriel Oliveira, Kaique Rocha e Alan Cardoso; Wagner Leonardo, Guilherme Nunes, Jobson e Patrick Valverde, Alexandre Tam e Felippe Cardoso.

O adversário nesta quinta-feira será o Coritiba, às 15h (de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa, pela segunda rodada da competição. Na primeira rodada, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Goiás.

Jobson, Guilherme e Felippe se juntarão a outros do grupo principal, casos de João Paulo, Kaique Rocha, Wagner Leonardo e Yuri Alberto.

Jobson foi contratado há mais de um mês junto ao Red Bull Brasil e ainda não estreou. Guilherme Nunes e Felippe Cardoso não estão nos planos do técnico Jorge Sampaoli.

