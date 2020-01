Jesualdo vê potencial em Jobson: “Nem ele percebe”

Pouco aproveitado por Jorge Sampaoli, Jobson fez sua estreia na vitória do Santos diante da Inter de Limeira. Além da calma com a posse de bola, o volante mostrou qualidade no passe e foi fundamental no meio-campo do Peixe.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o técnico Jesualdo Ferreira fez um comentário curioso para elogiar a postura do jogador de 24 anos.

“Jobson é, para mim, alguém que tem uma capacidade que nem ele percebe. O problema dele e de muitos outros é que ainda não conseguiu equilibrar-se mentalmente. Ele tem boa estrutura, é físico e tem muita técnica. Joga muito fácil no meio-campo. O que ainda é preciso trabalhar são as decisões rápidas na construção de jogadas e concentração na defesa. Claro que vai depender muito dele, mas ele tem minha confiança de que vai estar fazendo tudo isso em um futuro próximo”, destacou.

Em 2019, sob o comando de Sampaoli, Jobson foi escalado em 15 oportunidades. Em números gerais, foram quatro atuações no Campeonato Brasileiro e 11 no Campeonato Paulista, torneio em que o volante marcou seus únicos dois gols da temporada.

Líder do Grupo A, o Santos agora se prepara para seu primeiro clássico do ano, neste sábado, às 11 horas (de Brasília), contra o Corinthians, na Arena em Itaquera.