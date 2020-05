Jesualdo vê elenco preparado para retorno: “Queremos voltar a ver a felicidade no rosto dos santistas”

O técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, está ansioso para a retomada do dia a dia no CT Rei Pelé. O português comentou sobre a espera em sua coluna semanal no jornal “O Jogo”, de Portugal.

“Nós, no Santos, queremos voltar a jogar, queremos voltar a ver a felicidade no rosto dos santistas. Estamos preparados para o reencontro com aquilo que mais gostamos, pelo Santos e pelos torcedores, que são fanáticos, assim que o futebol estiver pronto”, falou o técnico.

Jesualdo voltou a analisar a retomada do futebol na Alemanha.

“Decorre a segunda rodada da retomada da Bundesliga e há uma coisa fácil de concluir: o futebol não será mais o mesmo, pelo menos nos próximos tempos. Vi Bayern x Eintracht e não há dúvidas sobre a baixa intensidade do jogo, a pouca agressividade, a própria identidade dos clubes. Nada será como antes da pandemia. O futebol não vai ser o que era e todos (treinadores, jogadores e, principalmente, os torcedores) terão de compreender”, afirmou.