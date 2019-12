Jesualdo valoriza “crença” do Santos, analisa formações e diz: “Último maior desafio da carreira”

Jesualdo Ferreira se despediu do Canal 11, de Portugal, na noite desta sexta-feira. O técnico deixa de ser comentarista de televisão para assumir o Santos a partir de 2020.

O treinador de 73 anos lembrou de quando viu Pelé pessoalmente e destacou o DNA do Peixe.

“A primeira grande referência que tive do futebol brasileiro foi o Santos. Em 1962, eu ainda era novo… lembro que o Santos enfrentou o Benfica. Nunca mais esqueço daquele time do Santos, com Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Acompanhei Benfica x Santos na Luz. Felizmente pude acompanhar uma coisa que nunca tinha visto na minha vida, que era um senhor chamado Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Logo ali, o Santos tornou-se o meu clube no Brasil”, disse Jesualdo.

“A segurança que as pessoas (do Santos) têm de que aquilo (projeto) é verdade, têm a crença de que aquilo é verdade. Vou com a ideia do caminho que tenho a seguir. É impressionante como o Santos tem o mesmo estádio há 60 anos, pequeno e com cerca de 20 mil pessoas. Ali jogou o Pelé. Estou falando de identidade. Identidade não pode ser alterada porque momentaneamente o ‘negócio’ tomou conta de tudo”, completou.

Jesualdo Ferreira também falou durante boa parte da entrevista sobre tática. Ele assistiu a jogos do Alvinegro sob o comando de Jorge Sampaoli e prioriza a utilização do 4-3-3, com adaptações no ataque.

“4-3-3 me garante conseguir passar para outros sistemas com mais segurança. É um sistema que controla melhor os espaços. Para colocar o meu 4-3-3, preciso ter jogadores que consigam interpretar o que eu quero. O 4-3-3 torna-se menos forte quando se tem dois laterais fortes ofensivamente. Se não tenho dois meias que sejam fortes verticalmente, também. Sem um 5 (primeiro volante) de alta qualidade, também é difícil. Se efetivamente os três da frente forem dois extremos (pontas) puros e um atacante… Não é o ideal. Por que não é o ideal? Para mim, os três da frente precisam ser atacantes, que saibam jogar fora e também dentro da área. Exemplos: Lisandro López e Ricardo Quaresma”, analisou.

“Se chegar ao Santos e não encontrar os volantes/meias que gosto… Bom, aí você me pergunta: vai abdicar do 4-3-3? Não sei. Tenho que ver quais são as outras soluções, sem perder aquilo que quero: procurar sempre o gol. Entre ter posse de bola e chegar rápido ao ataque, prefiro a segunda opção. Quero a primeira opção? Quero! Mas quero isso sem perder a capacidade de chegar rápido ao gol. Do que vi do Santos do Sampaoli, o time tem três atacantes (Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha) muito rápidos, fortes e com mobilidade. Logo, vai ser mais fácil para que as minhas ideias entrem rapidamente”, emendou.

O português comentou sobre a dificuldade com o calendário brasileiro. O Santos estreará no Campeonato Paulista dia 23, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

“Vou começar a temporada no dia 10 e jogar já no dia 22 (23). A partir daí, serão jogos de quatro em quatro dias (no Paulistão). Depois tem a Libertadores e o Brasileirão. Como vai ser o processo de preparação do meu time? Primeiro vou fazer uma série de análises rápidas dos últimos jogos. Assim, vou mostrar aos meus jogadores o que eles já fizeram, o que está errado e o que está certo. Vou privilegiar o “certo”, que é o mais importante. No treino não vou me preocupar muito com aquela fase de cargas altas, de força física… Vou fazer treinos de jogo. Vou potencializar ainda mais aquilo que o time já sabe fazer. Não quero perder tempo com a afinação física”, disse Jesualdo.

A falta de tempo entre jogos e a primeira experiência no Brasil fazem com que Jesualdo Ferreira veja seu provável último trabalho como o mais difícil da carreira.

“O Santos é o último maior desafio da minha carreira. Dizer que os outros, como o Porto, não foram tão fortes? Não seria honesto dizer isso. Mais difícil? No momento é, porque antes conhecia e dominava muito mais as questões do que agora. Dominava mais o contexto”, concluiu.

Jesualdo será apresentado oficialmente como técnico do Santos no dia 6 de janeiro. Já há três outros membros da comissão técnica definidos: os auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira e Pedro Bouças. Um preparador físico ainda será escolhido.