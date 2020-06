Jesualdo se vê estável no Santos e diz: “Brasil é um casulo difícil de entrar”

Jesualdo Ferreira se vê estável no comando técnico do Santos, mas admite a dificuldade de se adaptar e transmitir confiança no seu trabalho.

O treinador português fez uma reflexão em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal.

“Muitas vezes as dificuldades dão ganhos que não esperamos. Foi uma conquista de um espaço dentro do clube, e dentro da equipe, para termos o nosso trabalho estável e com fé. Esse espaço está encontrado. É importante que os brasileiros entendam que quando há um profissional de outro país ele também tem créditos. O poder do futebol brasileiro é tão grande que não tem muito espaço para que penetrem outras ideias”, disse Jesualdo.

“No Brasil os jogadores que jogam nas equipes brasileiras são em grande percentual brasileiros. Não é isso que acontece na Inglaterra, França, Portugal, Espanha… O poder do futebol brasileiro está nessas questões que foram ganhando ao longo do tempo e da história. É um casulo que é muito difícil de entrar”, completou.

Jesualdo dirigiu o Santos em 12 jogos até a paralisação no futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. O Peixe venceu seis, empatou três e perdeu três. O contrato do profissional de 74 anos termina em dezembro.

