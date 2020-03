Jesualdo faz alerta a defesas e elogia atacantes brasileiros

O técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, está vivendo seu melhor momento desde que chegou ao clube, no início de 2020. O Peixe não perde há quatros jogos, venceu os últimos três e é líder do Grupo G na Libertadores e do Grupo A no Campeonato Paulista. Mesmo com a boa fase no Brasil, o técnico português fez ressalvas a discussões realizadas no país tupiniquim, em entrevista ao Sportv.

“Acho que essas discussões sobre as questões ofensivas e defensivas, que eu já percebi aqui que há muito, vai se provar quando perceberem que o futebol tem duas facetas claras, há dois momentos do jogo que ninguém pode alterar, que é defender e atacar. Isso vai acontecer todo jogo e o tempo todo. Todas as equipes e jogadores tem que entender esses dois momentos diferentes. Se não perceberem, terão problemas”, disse.

Jesualdo ressaltou a importância de um sistema defensivo sólido, mas sem deixar de lado o valo de possuir o controle da bola.

“Em qualquer equipe grande, que queira ganhar títulos, há uma coisa que é óbvia e evidente. Não defender bem vai dar muita dificuldade em ganhar títulos, competições e ganhar jogos. O ponto de partida é defender bem e atacar bem, não só uma coisa. Uma das coisas que você tem que fazer em relação ao jogador brasileiro é mentalizar que ele só pode jogar se tiver a bola e, para ter a bola, tem que correr atrás dela”, alertou.

Por fim, o comandante de 73 anos alertou as defesas brasileiras e rasgou elogios ao atacantes das equipes nacionais.

“Vou dizer isso pela primeira vez, do que eu vi até agora, no Campeonato Paulista, no ano passado no Brasileirão e tenho visto ao longo do tempo é que quem não se defender bem no Brasil vai ter problemas. A capacidade dos atacantes do futebol brasileiro é grande. Algumas equipes tem jogadores de frente poderosos, potentes, tem boa capacidade de drible, de acelerar o jogo, são capazes de jogadas incríveis e dribles grandes. Sem saber defender contra eles não há vantagem”, concluiu.