Jesualdo fala sobre sequência de jogos e projeta duelo contra Inter de Limeira

O Santos sofreu, mas saiu vitorioso do confronto diante do Guarani, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Também na noite desta segunda-feira, o Red Bull Bragantino, que deu muito trabalho para o Peixe na estreia, foi derrotado pela Inter de Limeira.

Diante dessa situação, o treinador Jesualdo Ferreira projetou uma partida difícil contra a equipe do interior de São Paulo. O confronto está previsto para esta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

“Conheço a partir do jogo que vimos hoje, jogaram contra o Guarani. Lá não vai ser fácil. Perderam de 4 a 0, ganharam de 1 a 0. Vai ser mais um jogo difícil para nós”, comentou.

Jesualdo também criticou a sequência de jogos no começo da temporada. De acordo com o português, os atletas precisam continuar a rotina forte de treinamentos para elevar o vigor físico.

“A vitória foi muito importante para nos prepararmos. Jogamos na segunda, quinta e voltamos domingo. Ainda não temos condições físicas para suportar esses jogos, provavelmente os adversários também não. A única coisa que temos para fazer é continuar a trabalhar para subir o nível físico e para que o entendimento tático, dentro do que eu quero, seja melhor”, completou.

Com o triunfo diante do Bugre, o Santos conquistou sua primeira vitória na competição e assumiu a liderança do Grupo A. Ponte Preta, Oeste e Água Santa completam a tabela de classificação.