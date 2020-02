Jesualdo explica ausências de Soteldo e Sánchez contra o Corinthians

A primeira derrota de Jesualdo Ferreira no comando do Santos foi justamente contra o Corinthians, neste domingo, na Arena em Itaquera. Como tem sido desde a sua chegada, o treinador português novamente não pôde contar com todos os atletas à sua disposição.

Após o revés, Jesualdo falou a respeito das ausências de dois dos seus principais destaques da equipe, Carlos Sánchez e Soteldo.

“Soteldo voltou recentemente da disputa do Pré-Olímpico e disse que estava muito cansado, que não tinha condições de jogar. Por conta disso, falei para ele ir descansar. Há momentos que é muito melhor preservar o jogador, que pode sofrer com uma lesão grave. Com o Sánchez foi a mesma coisa. A vida do clube não acabou hoje. Isso é futebol. Futebol também é relacionamento, conversa e entendimento”, comentou.

Sob a visão de Jesualdo, a condição física dos jogadores do Santos deve melhorar com o passar do tempo.

“Temos praticamente três semanas. Quando jogamos, também é parte do trabalho físico e tático da equipe. O trabalho que estamos fazendo não é para agora, é pensando na Libertadores e outras competições. Nesta semana cheia vamos focar na questão física, além da questão tática. Também vamos trabalhar o emocional e a confiança”, completou.

Com o resultado, o Santos está ameaçado na liderança do Grupo A. Isso porque a Ponte Preta, vice-líder, tem um ponto a menos que o Alvinegro Praiano e ainda não entrou em campo pela quarta rodada do Paulistão.