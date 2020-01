Jesualdo exalta Quaresma e diz que vai tratar do tema com o Santos

O técnico Jesualdo Ferreira exaltou Ricardo Quaresma em sua apresentação oficial no Santos nesta quarta-feira. O assunto deve ser tratado nos próximos dias.

“Ganhamos juntos algumas coisas. Ricardo fez no Porto a melhor época de sua carreira. É campeão europeu por Portugal, Liga das Nações também. O Ricardo é um talento que foi crescendo ao longo da sua vida e que ajudou no futebol português. Percebi que há uma grande onda nas redes sociais, de fato é um tema que provavelmente vamos falar. Não mais do que isso (até agora)”, explicou.

O interesse pelo jogador de 36 anos surgiu porque Jesualdo está em busca de uma “referência técnica” para o Santos. O comandante português quer um jogador capaz de desequilibrar e ajudar os mais novos do elenco.

Na última terça-feira, a Gazeta Esportiva apurou que o Peixe contatou Quaresma, que tem contrato com o Kasimpasa, da Turquia, até junho, e soube da pedida salarial, incluindo luvas, de quase R$ 1 milhão por mês, valor fora da realidade do clube.

