Jesualdo esteve na Vila em 2014 a convite de candidato à presidência do Santos

Técnico do Santos a partir de 2020, Jesualdo Ferreira viveu a expectativa de dirigir o Peixe há seis anos, quando esteve na Vila Belmiro.

Nabil Khaznadar, candidato à presidência na eleição de dezembro, convidou Jesualdo para reuniões no Brasil e demonstrou interesse de contar com ele no caso de vitória nas urnas – o vencedor foi Modesto Roma.

O treinador português aproveitou a semana no Brasil para ver Santos x Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil na Vila, em novembro. E deu uma demonstração do seu conhecimento.

“Eu trouxe ele para o Brasil por alguns dias, ele havia saído do Braga e estava interessado. Fizemos reuniões e eu organizei um jantar em casa com vários convidados, empresários, jornalistas…”, lembrou Nabil, em contato com a Gazeta Esportiva.

“Naquela semifinal entre Santos e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o Robinho pediu para sair. Ele disse que Robinho não poderia sair porque ele atrai a atenção de dois marcadores. Sem ele, esses dois poderiam subir ao ataque e o Cruzeiro aumentaria a chance de virar o jogo. Robinho saiu, o Jesualdo lamentou a saída e aconteceu o que aconteceu. Ele é muito bom”, completou.

O Santos perdeu por 1 a 0 em Minas Gerais e chegou a abrir 3 a 1 na Vila Belmiro. O Cruzeiro cresceu depois da saída de Robinho, diminuiu aos 35 minutos do segundo tempo e empatou no fim.

Jesualdo Ferreira tem 73 anos e assinará contrato de 12 meses com o Peixe. O Alvinegro está feliz com o custo-benefício.