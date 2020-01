Jesualdo elogia Quaresma, mas espera para conhecer “realidade do Santos”

A torcida do Santos vive a esperança de ver Ricardo Quaresma como reforço nesta temporada. O “sonho” ocorre pela boa relação entre o atacante e o técnico Jesualdo Ferreira, ambos portugueses.

Jesualdo, porém, adota cautela sobre a possibilidade e prefere esperar para conhecer a “realidade do Peixe”. Quaresma tem contrato com o Kasimpasa, da Turquia, até junho deste ano.

“Todos aqui gostam dele, eu muito mais. Mas não vale a pena falar do Ricardo e nem de ninguém neste momento quando a situação do Santos, para mim, vai a caminho. Preciso conhecer a sério a ideia do clube antes de qualquer coisa”, disse Jesualdo, ao Canal 11.

“Preciso primeiro conhecer a realidade do Santos. Não faz sentido pensar em coisas sem antes ter o conhecimento absoluto da realidade do clube. Tenho feito contatos com a diretoria e respeito o conhecimento que já existe lá. O mais importante é chegar, conhecer e agir”, completou.

A reapresentação do Santos está marcada para 8 de janeiro. O Peixe já anunciou as contratações de Madson e Raniel.