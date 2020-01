Jesualdo é recebido por ídolos na Vila e se impressiona com estrutura do Santos: “Dia feliz”

Jesualdo Ferreira contou sobre seus primeiros passos em Santos em nova entrevista ao “Canal 11, de Portugal. E resumiu como “dia feliz”.

O treinador foi recebido por ídolos do Peixe no Memorial das Conquistas e elogiou a estrutura do clube.

“Um primeiro dia feliz. A imprensa fez perguntas, e eu respondi a todas (risos). Depois fui ao memorial do Santos, onde fui recebido por Dorval, Mengálvio e Edu (Lima também). Em seguida estive na Vila Belmiro, que tem um gramado muito bom. Fiquei impressionado também com o CT Rei Pelé, que tem ótimas instalações. Muita tecnologia moderna, pessoas certificadas com aquilo que é o treino. Tem todo o suporte”, explicou, antes de projetar a apresentação oficial.

“Amanhã vai ser o dia difícil, o dia do confronto, entre aspas, com os jornalistas, que já devem ter preparado uma série de perguntas. Depois tem o treino, com duas atividades. Vamos ter as primeiras informações da equipe”, completou.

Jesualdo será apresentado às 11h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, antes dos treinos à tarde no CT Rei Pelé. A estreia será no dia 23, contra o Bragantino, na Vila Belmiro.