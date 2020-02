Jesualdo e matéria da Gazeta Esportiva são destaques na mídia portuguesa

A difícil passagem de Jesualdo Ferreira no começo de trabalho no Santos também é destaque na mídia portuguesa. Nesta quarta-feira, o diário A Bola noticiou em sua edição online o fato de o treinador já estar na corda bamba na Vila Belmiro.

Aliás, o veículo português destacou a entrevista do repórter Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva.com, com o presidente José Carlos Peres, que garantiu o treinador pelo menos até o clássico do final de semana contra o Palmeiras.

“A penúria nos cofres do Santos, que tanto tem prejudicado Jesualdo Ferreira, sem reforços de peso para juntar ao plantel do ano passado, é agora a sua maior aliada: tivesse o presidente José Carlos Peres condições de pagar indemnização – cerca de dois milhões de euros ao conjunto da equipa técnica – ao treinador português e já o teria mandado embora”, destacou o texto de A Bola.

Contratado para a vaga de Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira soma sete jogos à frente do Santos em 2020, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.