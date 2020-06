Jesualdo, do Santos, sobre a volta do futebol: “Ainda não vemos a luz no fundo do túnel”

O técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, voltou a opinar sobre a volta do futebol e a relatar as dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus.

Em sua coluna dominical no jornal “O Jogo”, de Portugal, O treinador não mostrou muito otimismo.

Em Portugal o campeonato voltou, no Brasil ainda não vemos a luz no fundo do túnel. Santos é uma das cidades do estado de São Paulo mais afetadas por essa terrível pandemia, enchendo-nos de incertezas e angústias em relação ao futuro próximo. Há uma série de protocolos em discussão com vista à retomada. Há discordâncias, como é próprio da condição humana, e há uma certeza: de que estamos ansiosos por voltar ao trabalho, por voltar a ver sorrir os nossos torcedores. É um tempo muito difícil que vivemos, difícil de suportar, mas será na forma como gerimos o tempo e como o executamos que encontraremos o equilíbrio da situação”, afirmou.

“Para já SP está fechada, pelo menos até o próximo dia 15. Aí iremos perceber quais as decisões da Federação Paulista e dos clubes em relação à competição, à retomada do trabalho, às condições em que vamos fazer tudo isso. É preciso uma força muito grande para suportarmos uma nostalgia que temos do futebol, do nosso trabalho, da nossa paixão”, completou.

A Federação Paulista se reunirá com representantes dos clubes na próxima quarta-feira. A entidade quer a realização de um protocolo para a volta gradual dos treinamentos.

A última partida do Santos ocorreu em 14 de março, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, pela 10ª rodada do Paulistão.

