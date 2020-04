Jesualdo, do Santos, compara seleções de 70 e 82 e se surpreende com Neymar e Ronaldo juntos

O técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, tem visto vários jogos antigos em meio ao confinamento forçado pela pandemia do novo coronavírus.

Em coluna semanal publicada no jornal O Jogo, de Portugal, Jesualdo falou sobre as seleções brasileiras de 1970 e 1982 e se surpreendeu com o encontro entre Neymar, do Santos, e Ronaldo, do Corinthians, na final do Campeonato Paulista de 2009, vencido pelo Timão.

“E o que nos tem valido nestes tempos estranhos? A televisão (…) Cinco campeonatos do mundo que atestam bem a qualidade do futebol brasileiro e de seus jogadores, mas com as necessárias diferenças. Tive a oportunidade de perceber, por exemplo, que Pelé, para além de ser um jogador extraordinário que fazia coisas fabulosas, era um ótimo jogador de equipe. E as equipes da geração de Pelé tinham uma grande virtude: defendiam bem para atacar melhor, tal como a equipe que conquistou o Mundial de 1970. Já a equipe maravilhosa de 1982, de Zico, Sócrates e Falcão, não ganhou porque não funcionava tão bem como equipe”, analisou.

“Um deles (jogos) que vi por esses dias foi contra o Corinthians, em 2009, quando se cruzaram dois craques: Neymar, formado nas escolas do Santos no ano de estreia (17 anos), e Ronaldo, o Fenômeno, já com seus mais de 30, no regresso ao Brasil para representar o Corinthians. Não tinha ideia que os dois tinham se cruzado, mas aconteceu”, disse.

O Santos anunciou férias coletivas até 30 de abril e prevê a retomada das atividades no CT Rei Pelé, Meninos da Vila e Vila Belmiro a partir de 4 de maio.