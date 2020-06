Jesualdo, do Santos, aposta em ‘nivelamento’ do futebol: “Coisas nunca mais serão como eram”

O técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, aposta em um “nivelamento” entre os times do Brasil a partir da retomada do futebol após a paralisação forçada pelo novo coronavírus.

O exemplo do treinador está no Campeonato Alemão, pioneiro na Europa, e mais recentemente o Português, do seu país natal.

“Sempre disse que a Bundesliga iria servir de balão de ensaio para os outros campeonatos. E aquilo que aconteceu na retomada do Campeonato Português enquadra-se nessa ideia. Os quatro primeiros classificados não venceram. Dois deles até perderam. É a tal diluição do fosse de que valei atrás. Avisei para isto: as equipes não vão ter o mesmo comportamento, porque estão a lidar com uma situação que é inédita para todos. Nenhum treinador ou jogador pode dizer: ‘Eu já passei por isso'”, escreveu Jesualdo, em sua coluna dominical no jornal “O Jogo”, de Portugal.

“As equipes não vão ter a mesma facilidade para vencer, porque as mais modestas vão ter melhores resultados também. E se não houver bom senso de todos, de jogadores a torcedores, se não compreenderem que as coisas nunca mais serão como eram, infelizmente vamos ter mais reações estúpidas e violentas como aquela que acontece por esses dias com o Benfica”, completou.

O caso citado por Jesualdo ocorreu depois do empate do Benfica por 0 a 0 com o Tondela. Alguns torcedores apedrejaram o ônibus da delegação, na saída do Estádio da Luz. Os jogadores Julian Weigl e Andrija Zivkovic foram atingidos por estilhaços de vidro e precisaram de atendimento médico – não houve maiores complicações.

Sobre o retorno do futebol no Brasil, ainda não há prazo. A última partida do Santos ocorreu na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, em 14 de março, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

