Jesualdo compara Jobson e Alison e quer os dois em alta no Santos

Titular na estreia da Libertadores e na vitória do último sábado pelo Campeonato Paulista, Jobson vem ganhando mais espaço no Santos com a lesão de Alison. Após outra boa atuação do camisa 8, Jesualdo comentou a diferença entre os volantes e a importância da posição para o time.

“Alison é diferente do Jobson. São dois bons jogadores. Jobson é mais irreverente, mais garoto, mais miúdo e garotão, como vocês dizem. Gosta de ir (para a área). Diferente ir com bola e sem bola. Sem bola até o zagueiro vai, com bola é mais complicado. É necessário haver alguma situação para isso acontecer”, explicou.

“São diferentes, mas temos que ter dois para essa missão. Não um camisa 6 defensivo, mas o primeiro pivô do jogo ofensivo. Primeiro a começar a atacar, com preenchimento de espaço racional e bom. São muito importantes”, seguiu o português.

Mais experiente, Alison começou a temporada como titular, mas está fora desde o clássico contra o Palmeiras, por conta de lesão de ligamento. O capitão da equipe não precisará passar por cirurgia, mas também não tem prazo para retorno.

“Alison é mais forte, robusto, mais experiente, o capitão e faz falta. Mas depois dos jogos, principalmente o da segunda parte com o Palmeiras e na segunda parte com o Defensa y Justicia, Jobson foi mais tranquilo, sereno, mais tático. E vai ser ainda mais no futuro. Tem qualidade de passe muito boa, mas às vezes quer fazer tudo e há um curto-circuito negativo”, explicou.

“Temos que trazer os que estão aqui para cima. Jobson está disponível, fez bom jogo e que Alison volte rapidamente para termos duas funções”, concluiu Jesualdo.