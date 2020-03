Jesualdo coloca a busca por criação de identidade como prioridade no Santos

O Santos ainda não conseguiu convencer em 2020, porém o desempenho no clássico com o Palmeiras deixou Jesualdo Ferreira animado. O treinador classificou o jogo como o melhor sob o seu comando desde que chegou ao clube da Vila Belmiro.

No entanto, Jesualdo ainda acredita que o Peixe tem que evoluir em diversos aspectos, dentre eles a busca por uma identidade. Na opinião do técnico, é preciso criar padrões que possam ser identificados por quem assiste às partidas.

“É preciso criar uma identidade, processos que identifiquem essa equipe e introduzir os jogadores nesse processo. Quando uma pessoa percebe que a equipe tem uma identidade, que consiga identificar como o Santos… É criar identidade, solidificar identidade, e com os mesmos jogadores, eles se movimentarem de forma diferente em um quadro tático que já podem fazer”, pontuou o técnico.

Ao contrário de Sampaoli no ano passado, Jesualdo opta por manter uma base titular em todas as partidas, escalando o Peixe em um 4-3-3. Apesar de alguns jogadores formarem uma espinha dorsal da equipe, o treinador ainda não tem convicção de que tem um time titular definido.

Contra o Palmeiras, por exemplo, Soteldo foi deslocado pelo lado direito do campo. Além disso, com a ausência de Marinho, Jesualdo já testou diversas alternativas. Yuri Alberto foi o escolhido para atuar contra o Verdão, porém Arthur Gomes, Raniel e Kaio Jorge também já jogaram por ali.

Com o empate no clássico, o Santos chegou aos 12 pontos, na liderança do grupo A do Campeonato Paulista. O Peixe volta a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Defensa y Justicia, na Argentina, às 15h30. A partida marca a estreia da equipe na Libertadores. Pelo estadual, o Santos terá pela frente o Mirassol, no sábado, às 19h30, na Vila Belmiro.