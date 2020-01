Jesualdo agradece a Gabigol pela visita ao Santos: “Obrigado pela simpatia”

O técnico Jesualdo Ferreira agradeceu, via Instagram, a Gabigol pela visita ao CT Rei Pelé na última quinta-feira. O ex-atacante do Santos também foi à Vila Belmiro.

“Gabriel Barbosa, o Gabigol, esse mesmo, melhor marcador do Brasileirão, campeão do Brasil e da Libertadores, vice-campeão do mundo. Foi jogador do Santos desde os dez anos à profissional, passou pelo Inter e Benfica até chegar ao Flamengo. É mais uma figura da formação do Santos. Veio visitar o clube, os jogadores e trazer um abraço de boas vindas e desejar muita sorte. Obrigado, Gabigol, pela simpatia”, escreveu o treinador.

O Flamengo negocia a compra de Gabriel Barbosa após o empréstimo da Internazionale (ITA) terminar em 31 de dezembro. O futuro é incerto.