Jean Mota quer apoio da torcida e vê confronto equilibrado com o Vasco

Na última sexta-feira, o sorteio da Copa do Brasil decretou o confronto entre Santos e Vasco pela quarta fase da competição nacional. O meia Jean Mota, um dos destaques individuais do Peixe em 2019 pediu mais uma vez o apoio do torcedor e acredita em um duelo equilibrado diante dos cariocas.

O Santos reencontrou o seu torcedor da Vila Belmiro, na última quinta, ao vencer o Atlético-GO por 3 a 0. O público correspondeu e compareceu com aproximadamente 11 mil torcedores. O camisa 41 espera mais uma vez o estádio cheio para o Peixe abrir vantagem.

“Será um duelo muito complicado, pois são duas equipes grandes do futebol brasileiro. Teremos a vantagem de jogar o primeiro duelo em casa. Na quinta reencontramos com o nosso torcedor na Vila e esperamos que contra o Vasco eles possam estar nos apoiando mais uma vez. Nossa torcida fará muita diferença na busca por uma vantagem na ida, pois sabemos que a partida de volta será difícil”, afirmou o jogador.

Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com