Jean Mota pede calma com Jesualdo no Santos: “Está tentando se adaptar”

O Santos venceu a sua primeira partida sob o comando de Jesualdo Ferreira. Após uma estreia ruim diante do Red Bull Bragantino, o Peixe visitou o Guarani e, apesar do triunfo, não convenceu. Envolvido na origem do lance que deu números finais ao jogo, Jean Mota pediu calma com o treinador português durante o período de adaptação.

“A proposta de jogo dele é diferente. Ele está tentando se adaptar ao futebol brasileiro o mais rápido possível. E nós, do outro lado, estamos trabalhando para encaixar com a estratégia dele. Tenho certeza que isso vem com o decorrer dos jogos”, comentou.

O lance do gol foi, no mínimo, curioso. Sem ângulo, o meio-campista cobrou a falta direto e a bola explodiu no travessão. De maneira catastrófica, o atacante Pablo tentou afastar, mas acabou chutando contra o próprio patrimônio.

“A bola bateu na trave e depois bateu no chão. Ele tentou tirar, mas acabou mandando para o fundo do gol. Nosso time está de parabéns. Cometemos um erro e acabamos tomando gol com mais um jogador a mais em campo. No entanto, o importante é a vitória. Precisamos continuar com o mesmo foco para o restante da competição”, finalizou.

Em busca de embalar no Campeonato Paulista, o Santos terá pela frente a Inter de Limeira, que venceu o Bragantino também nesta segunda-feira. A partida está prevista para esta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com