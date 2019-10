Jean Mota joga a toalha pelo título após derrota do Santos: “Entramos desligados”

Jean Mota jogou a toalha pela chance de título após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Atlético-MG neste domingo, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe pode terminar a rodada a cinco pontos do Palmeiras e a 13 do Flamengo. Os rivais enfrentam Athletico-PR e Fluminense, respectivamente, também neste domingo.

Titular no Horto, o meia lamentou a falta de concentração no Peixe. O Galo fez dois gols em 22 minutos e venceu com tranquilidade.

“Acho que pela atuação de hoje não (briga mais pelo título). Entramos desligados, tomamos o gol no começo. Todos deveriam ter entrado mais ligado em campo. Agora já, foi tentamos. Tiveram as duas chances, mataram e jogaram pelo resultado, não criaram mais. Agora é retomar as vitórias, pensar no clássico. A gente tem sempre procurado jogar, mas tomamos o gol no começo, abala um pouco, mas não podemos ter isso. O segundo gol acabou complicando mais ainda”, disse Jean Mota, à Globo.

A programação do Santos prevê treino na manhã desta segunda-feira no CT do Cruzeiro e folga na terça. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Corinthians, sábado, em Itaquera.