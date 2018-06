Jair Ventura comemora vinda de Ricardo Gomes ao Santos: “Um gentleman”

O técnico Jair Ventura ficou muito feliz com a chegada de Ricardo Gomes como executivo de futebol do Santos. Ambos trabalharam juntos no Botafogo. Jair como auxiliar, Ricardo como treinador.

Com a figura de um diretor de futebol após quatro meses, desde a saída de Gustavo Vieira, Ricardo Gomes responderá sobre os reforços. No dia a dia, o executivo ajudará Jair Ventura com sua experiência de jogador e técnico.

“Temos executivo agora, dispensa comentários. Pensa num gentleman, tem bagagem maravilhosa no futebol nacional e internacional. Chega para agregar, será nosso executivo. Será responsável pelas contratações e poderá me ajudar um pouquinho. É um cara íntegro, experiência gigante, e que vai nos ajudar muito”, disse Jair, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

A diretoria ficou impressionada depois dos primeiros contatos com Ricardo Gomes. Ele assistiu a diversos jogos do Santos na temporada e já conhece boa parte do elenco. Veja o que o Peixe espera dele abaixo.

Reforços

Ricardo Gomes ajudará o presidente Peres na busca por contratações. A ideia é que o executivo saiba das necessidades do elenco, mapeie o mercado e ajude o mandatário nas negociações. Haverá um maior incentivo ao setor de análise de desempenho para monitoramento de talentos.

Categorias de base

O executivo será o responsável por profissionalizar o departamento de futebol como um todo, avaliar os profissionais e ajudar na base e também no futsal. O salão estará cada vez mais integrado ao campo. Além disso, o diretor decidirá sobre a aplicação dos recursos para os Meninos da Vila. O objetivo principal é um novo centro de treinamento.

Aspecto tático

Por ter sido jogador e técnico até 2017, em passagem pelo Al-Nassr, Ricardo Gomes poderá ajudar Jair Ventura no dia a dia do CT Rei Pelé. A ideia não é se meter no trabalho, mas ter a condição suficiente para opinar e não se limitar apenas a questões executivas.

Ricardo morará em Santos e promete estar em quase todos os treinamentos. Jair foi seu auxiliar no Botafogo. A boa relação pode ajudar em melhores resultados no segundo semestre depois de 14 vitórias, sete empates e 14 derrotas nos seis primeiros meses de 2018.