Jair admite incômodo pelas demissões no Santos: “Nunca é bom”

Em processo de reformulação desde a vitória do presidente José Carlos na eleição, o Santos tem assinado demissões quase que diariamente. E algumas afetaram o elenco.

Alguns jogadores ficaram descontentes com a saída dos fisioterapeutas Tom Pierin e Diogo Guietti, da psicóloga Juliane Fecchio e dos médicos Rodrigo Zogaib, Maurício Zenaide e Ricardo Nobre. O técnico Jair Ventura admitiu o incômodo.

“Sempre falei de trocar pneu com carro andando. E há trocas dentro do futebol, que estão acontecendo durante as competições. Troca nunca é boa, se deparar com profissionais diferentes, mas faz parte. É assim em novas gestões. Não podemos fazer nada”, afirmou o treinador.

O Peixe ainda estuda demissões em diversos departamentos, mas, por ora, não haverá novas alterações na comissão técnica.