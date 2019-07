Jackson Porozo, do Santos, é alvo de dois clubes da Alemanha

O zagueiro Jackson Porozo, da equipe sub-20 do Santos, é alvo de pelo menos dois times da Alemanha de acordo com o presidente José Carlos Peres: Augsburg e RB Leipzig. Não há, porém, proposta oficial até o momento.

O Peixe quer vender o equatoriano, sem espaço com o técnico Jorge Sampaoli por causa do limite de cinco estrangeiros relacionados por partida. Há também a possibilidade de empréstimo com alto valor de compra fixado. O Ajax (HOL) monitora o defensor e uma oferta do Barcelona (EQU) foi recusada. Segundo parte da imprensa italiana, o Milan (ITA) tem interesse, mas clube e empresário não têm conhecimento.

Atualmente há seis “gringos” nos planos de Sampaoli: Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez, Soteldo e Uribe. Bryan Ruiz também será negociado.

Porozo tem 18 anos e contrato até 8 de agosto de 2020, com cláusula de renovação por mais uma temporada. O zagueiro participou da campanha histórica do Equador no Mundial Sub-20, com o terceiro lugar em junho.

