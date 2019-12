Indicado por Sampaoli, Raniel foi “carrasco” do Santos em 2018

O Santos surpreendeu ao anunciar Raniel como reforço no início da noite da última quarta-feira. O atacante ex-São Paulo chega com contrato até dezembro de 2023.

O centroavante de 23 anos foi indicado por Jorge Sampaoli. O Peixe procurou o Tricolor, gostou das condições e confirmou o negócio mesmo com a saída do técnico.

Raniel chega em troca de Vitor Bueno para disputar posição com Eduardo Sasha e Kaio Jorge em 2020. Fernando Uribe deve ser negociado.

Essa temporada de Raniel foi ruim, com quatro gols em 25 jogos e muito tempo no banco de reservas, mas em 2018 o atacante foi “carrasco” do Alvinegro.

Raniel fez dois gols diante do Santos, um nas quartas de final da Copa do Brasil e outro no segundo turno do Campeonato Brasileiro, em vitórias por 1 a 0 e 2 a 1, na Vila Belmiro e Mineirão, respectivamente.. Ele ainda deu uma assistência para o gol da vitória da Raposa na primeira etapa da competição, no Pacaembu.

O Peixe espera resgatar o bom desempenho de Raniel, destaque do Cruzeiro e em baixa no São Paulo. No anúncio, o Alvinegro disse o seguinte: “Com 23 anos, o atacante, que estava no São Paulo, venceu a Copa do Brasil com o Cruzeiro e é considerado como um dos atletas mais promissores do futebol brasileiro”.