Indicado por Sampaoli, Aguilar quer ficar no Santos em 2020

Felipe Aguilar não pensa em sair do Santos. Indicado pelo ex-técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro quer permanecer no Peixe em 2020.

A Gazeta Esportiva ouviu os representantes do colombiano e o pensamento do jogador é manter o contrato, válido até dezembro de 2022.

O Peixe, a princípio, também conta com Aguilar e aguarda pela nova comissão técnica. O Alvinegro perdeu Gustavo Henrique e pode negociar Lucas Veríssimo, titulares durante a temporada.

O limite de estrangeiros não deve mais ser problema. O Santos tenta negociar Cueva, Derlis González e Uribe. Se conseguir, o Peixe ficaria com Aguilar, Sánchez e Soteldo e duas vagas disponíveis.

Felipe Aguilar tem 26 anos, começou 2019 como titular e nas graças da torcida. Erros consecutivos, porém, tiraram a confiança do defensor, que virou última opção no segundo semestre, atrás de Gustavo, Veríssimo, Luan Peres e Luiz Felipe. Foram 39 jogos, com um gol marcado.