Impressionado com Bolsonaro, presidente do Santos prevê encontro em Brasília

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ficou impressionado com Jair Bolsonaro, presidente da República, durante a visita à Vila Belmiro para assistir ao clássico contra o São Paulo no último sábado, em empate por 1 a 1 válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Peres destacou a simplicidade de Bolsonaro e revelou o encaminhamento para reunião em Brasília em busca de ações para o Peixe.

“Bolsonaro é uma pessoa muito simples, verdadeiro. Impressionado com a simplicidade e humildade no trato com as pessoas, comeu sanduíche com refrigerante no intervalo. Adorou e avisou que não ficará só nessa. Foi muito bom falar do Santos, contar um pouco da história do nosso clube e dizer a ele que foi o primeiro presidente da República a visitar e assistir o nosso time. Histórico! Ele gosta do Santos, um clube abençoado por Deus, pouquíssima gente tem raiva”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

“Deixamos entabulada uma agenda em Brasília. Falaremos mais à fundo de assuntos recorrentes ao nosso clube”, completou o presidente.

Jair Bolsonaro recebeu uma camisa de número 10 do Santos e foi celebrado pela maior parte do estádio – uma minoria repugnou sua presença e lembrou dele ser palmeirense. O presidente chegou pouco antes da bola rolar e saiu a poucos minutos do apito final.

