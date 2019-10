Hoje artilheiro, Sasha conta como mudou a cabeça de Sampaoli no Santos

Eduardo Sasha começou a temporada em baixa. Ficou praticamente encostado, no ostracismo. Jorge Sampaoli não costumava sequer a relacionar o atacante que havia renovado seu contrato com o Santos há pouco tempo na época.

“Eu tive paciência e sabia que uma hora as coisas iam acontecer. Tive paciência, continuei trabalhando na minha, quieto, pensando lá na frente. Sabia que a oportunidade ia aparecer e eu seria útil. Foi isso que me fez acreditar”, contou o atleta.

Hoje, Sasha é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com 10 gols. Aliás, todos os gols do gaúcho no ano foram marcados na competição nacional. E para reconquistar espaço e ganhar a confiança do técnico argentino, Sasha admitiu que teve de mudar o próprio estilo de jogo.

“Fui conquistando (a confiança de Sampaoli) aos poucos, durante os treinamentos, pensando na forma que ele gostava que os jogadores se portavam dentro de campo. Isso me fez perceber e mudar um pouco o jeito de jogar para ele poder me enxergar”, explicou.

E Sampaoli se convenceu justamente no início do mata-mata do Campeonato Paulista, quando o Santos abriu as quartas de final. O ano praticamente começou naquele momento para Eduardo Sasha.

“Naquele jogo contra o Red Bull eu não esperava e saí jogando. Acho que a partir dali eu ganhei a confiança dele”.

Com Sasha goleador, o Peixe é o terceiro colocado na tabela de classificação com 51 pontos e ainda faltam 12 rodadas a serem disputadas. E pensar que em 2018, o time terminou a competição com 50 pontos.

“No futebol às vezes não têm planejamento Se não vem resultado já manda treinador embora. Esse ano a gente está com o mesmo treinador desde o início, isso ajuda bastante. Isso é um dos principais pontos para já ter conseguido bater a pontuação. Futebol é planejamento”, concluiu Eduardo Sasha.

Neste sábado, o elenco alvinegro encerra a preparação para o duelo com o Atlético-MG no CT Rei Pelé antes de viajar para Belo Horizonte. A partida começa às 16h do domingo, no estádio Independência.

Apesar dos retornos de Marinho e Uribe, que cumpriram suspensão frente ao Ceará, a tendência é que Sasha siga entre os titulares.