Herói há cinco anos, Vladimir espera valorização no Santos

Vladimir foi um dos heróis do título paulista do Santos há cinco anos, conquistado contra o Palmeiras, com a grande decisão na Vila Belmiro.

O goleiro aproveitou a lesão de Vanderlei para fazer bom Estadual e ser decisivo na final, com defesas importantes durante o jogo e a maior delas, no pênalti batido por Rafael Marques.

Cinco anos depois, Vladimir continua vinculado ao Peixe – é o mais antigo do atual elenco -, e aguarda por valorização técnica e financeira do clube.

Vladimir tem 30 anos e contrato até o fim deste ano. Houve um início de negociação para renovar, mas nada substancial. E a pandemia em meio ao novo coronavírus dificulta ainda mais a situação.

“Nunca escondi meu carinho pelo Santos. Minha prioridade sempre será ficar no clube. O Beto Lopes (empresário) está cuidando das negociações e tenho absoluta confiança nele. A atual situação mundial faz com que tudo fique em compasso de espera. Estou tranquilo”, disse Vladimir, em entrevista recente à Gazeta Esportiva, antes de cobrar valorização.

“É uma série de fatores. A valorização profissional é uma delas. Ter mais oportunidades também. E essa é uma questão que não depende apenas de mim. Como disse, minha preferência sempre será ficar no Santos”, completou.

A extensão do vínculo não deve ser “fácil” como as anteriores, quando não houve grandes exigências contratuais, como as luvas – prêmio para a assinatura do contrato. Vladimir é reserva de Everson após bom 2019 pelo Avaí e atuou apenas uma vez neste ano.

