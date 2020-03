Há um ano sem gols, Uribe vê concorrência aumentar no Santos

Fernando Uribe foi anunciado pelo Santos como solução para a camisa 9 após a saída de Gabigol, mas ainda não conseguiu se firmar.

O centroavante completou um ano sem fazer gols em 13 de março, na semana passada. O último foi pelo Flamengo contra a LDU, pela Libertadores.

O colombiano não empolgou o técnico Jesualdo Ferreira, assim como ocorreu com Jorge Sampaoli na última temporada, e ficou fora até do banco de reservas nos últimos compromissos.

A frustração acontece pouco tempo depois do “não” à proposta de empréstimo do Athletico-PR. Ele recusou para buscar espaço no elenco santista.

Para piorar, Uribe viu a concorrência aumentar. Além de Eduardo Sasha, Kaio Jorge e Yuri Alberto estão em ascensão e disputam posição no ataque. Os Meninos da Vila têm um gol cada no ano.

O Peixe vê o valor de Fernando Uribe cair, mas busca recuperar parte do investimento no mercado. Há a tentativa de negociá-lo com o futebol mexicano, onde o jogador se destacou pelo Toluca.

Uribe foi contratado por cerca de R$ 5 milhões junto ao Flamengo em 2019 e possui o maior salário do elenco ao lado de Bryan Ruiz. São 14 partidas e nenhum gol – contrato termina em junho de 2022.

