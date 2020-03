Há 11 anos Neymar estreava profissionalmente pelo Santos

Sete de março é uma data muito marcante para o torcedor do Santos. Há exatos 11 anos, Neymar estreava profissionalmente com a camisa do Peixe, com 17 anos.

07/03/09. Pacaembu. Santos x Oeste pelo Paulistão. O relógio marca 14 minutos do 2º tempo e o técnico Vagner Mancini chama o camisa 18, um #MeninoDaVila de apenas 17 anos, para entrar no lugar de Maurício Molina. A trajetória profissional de @NeymarJr se iniciava. 📺 @SporTV pic.twitter.com/B65eTcABLx — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 7, 2020

Pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Alvinegro da Vila Belmiro derrotou o Oeste por 2 a 1, em 2009, no Pacaembu. Aos 14 minutos do segundo tempo, o até então treinador do Santos, Wagner Mancini, chamou Neymar, com a camisa 18, para tentar tirar o 0 a 0 do placar e mal sabia que estaria dando início a uma carreira de sucesso do jovem de apenas 17 anos.

O, hoje, jogador do Paris Saint-Germain, não balançou as redes, mas levou o torcedor ao delírio com apenas dois minutos em campo, após fazer boa jogada pela direita e, ao tentar cruzar, acertar o travessão.

Neymar chegou às categorias de base do Santos em 2002, aos 11 anos de idade, e desde então foi tratado como uma verdadeira joia. O atleta ficou pela Baixada Santista até 2013, antes de se transferir ao Barcelona.

Ao todo, foram 230 jogos com a camisa alvinegra, 138 gols marcados, 65 assistências, um tricampeonato paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).