Gustavo Henrique torce o tornozelo e é dúvida no Santos para enfrentar o Internacional

Gustavo Henrique é dúvida no Santos para a partida contra o Internacional, domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o clássico diante do Palmeiras na última quarta-feira, na Vila Belmiro, e continuou até o fim.

No treinamento da manhã desta sexta, Gustavo foi a campo de tênis. Nos primeiros minutos só andou, de frente e de costas, depois começou a correr.

Se Gustavo Henrique não puder atuar, Luan Peres deve ser o substituto, por jogar no lado esquerdo da defesa. Os outros desfalques são Sánchez (suspenso), Cueva (Peru), Derlis González (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica) e Soteldo (Venezuela). Ainda há Jackson Porozo (Equador) e Sandry e Kaio Jorge (seleção sub-17), todos da base. Em compensação, Evandro retorna após a expulsão contra o Vasco.

Uma possível escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Luan Peres) e Jorge; Diego Pituca, Evandro e Alison (Felipe Aguilar ou Jean Mota); Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

