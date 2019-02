Gustavo Henrique minimiza falta de descanso no Santos: “Me sentindo super bem”

Gustavo Henrique é o único “quase” titular do Santos em todas as 11 partidas da temporadas. O zagueiro, porém, minimiza a situação antes da decisão contra o River Plate-URU na próxima terça-feira, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

“É recuperar bem, né? Mas estou me sentindo super bem, não estou cansado, só depois do jogo. Estou feliz pelo momento, passei por muitas coisas ruins e queria estar dentro de campo, agora que estou dentro não quero sair. Quando quiser me poupar, vou acatar e dar força para meus companheiros”, disse o defensor.

Gustavo Henrique seria poupado diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista, mas Luiz Felipe sentiu uma lesão nos primeiros instantes de jogo e o Menino da Vila precisou ser chamado por Sampaoli.

“A gente precisa ter elenco forte, todos com a ideia do Sampaoli, trabalhando para ser titular. Precisamos melhorar, claro, mas estamos bem, é só o primeiro mês e temos grandes coisas para conquistar”, completou.

Gustavo Henrique e Aguilar devem formar novamente a dupla de zaga titular diante do River. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo ainda estão no departamento médico.

