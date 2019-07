Gustavo Henrique elogia chegada de Pará ao Santos: “Cara campeão”

Um dos capitães do elenco, Gustavo Henrique aprova a contratação de Pará no Santos. O lateral-direito ex-Flamengo chega a São Paulo nesta terça-feira para fazer exames médicos. Se liberado, assinará até dezembro de 2020.

O zagueiro treinou algumas vezes com Pará em 2012, antes do lateral ir para o Grêmio, antes da promoção definitiva do Menino da Vila ao elenco profissional em 2013.

“Treinamos algumas vezes. Falavam que estava vindo. Se vier, é um cara campeão, super experiente e vem para somar, aumentar qualidade do elenco. Vai ser sempre bem-vindo”, disse Gustavo, em entrevista coletiva.

A contratação de Pará foi aprovada pelo técnico Jorge Sampaoli. O argentino vê o lateral de 33 anos com capacidade de atuar também no meio-campo, assim como Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan.

A diretoria santista afirma que a negociação é “limpa”, sem compensação financeira, comissão ou luvas. O interesse e a aprovação de Sampaoli foram antecipados pela Gazeta Esportiva.

