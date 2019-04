Gustavo Henrique e Sasha podem voltar ao Santos contra o Atlético-GO

O Santos pode contar com Gustavo Henrique e Eduardo Sasha para enfrentar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A dupla se recupera bem de edema na coxa esquerda e pode treinar com bola já nesta terça, no CT Rei Pelé.

“Sasha e o Gustavo Henrique estão evoluindo muito bem, já estão fazendo a transição. Nossa intenção é que já treinem com o grupo a partir de amanhã e sejam liberados para quinta-feira”, disse o médico Ricardo Galotti.

Se estiver 100% recuperado, Gustavo deve ser titular. Eduardo Sasha é provável opção no banco de reservas.

Um desfalque certo é Felipe Jonatan – o lateral-esquerdo disputou a competição pelo Ceará e não está inscrito. Recém-contratado, Jorge tem chance de estrear.

