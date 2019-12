Gustavo Henrique e Derlis González definem destinos para o próximo ano

Após a goleada sobre o Flamengo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, o Santos já começa a pensar na próxima temporada. E o Peixe já tem duas saídas encaminhadas: o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Derlis González.

Em entrevista à Rádio Globo na saída do gramado, o defensor, que tem contrato até o final de janeiro de 2020 com o Alvinegro Praiano, confirmou que buscará novos ares no ano que vem. Depois da partida, inclusive, ele ficou alguns minutos a mais no campo da Vila Belmiro para se despedir da equipe paulista.

Gustavo Henrique confirma a saída do Santos. https://t.co/irF5MvmZ06 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) December 8, 2019

Já o atacante afirmou à rádio paraguaia ABC Cardinal 730 AM que “já não tem nada com o Santos” e que chegou a um acordo para sair do Peixe antes do fim do empréstimo, que seria no mês de junho. Além disso, ele declarou que espera a liberação para jogar pelo Olimpia, do Paraguai, por onde passou em 2014.

Revelado pelo Santos, Gustavo Henrique soma 215 partidas disputadas pelo Peixe, tendo marcado 13 gols. Ele ainda conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 2015 e 2016. Já Derlis González chegou ao Alvinegro Praiano no ano passado, vindo de empréstimo junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Pela equipe paulista, foram 53 jogos e nove gols.