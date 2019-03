Gustavo Henrique diz que prioriza o Santos, mas ainda não foi procurado para renovar

Gustavo Henrique tem contrato até 31 de janeiro de 2020 e ainda não foi procurado pelo Santos para renovar. Ele poderia assinar um pré-acordo para sair de graça a partir de agosto.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o zagueiro disse que prioriza o Peixe e negou a procura de Flamengo e São Paulo.

“Ainda não fui procurado pela diretoria. Preferência no Brasil sempre será o Santos, aguardo essa conversa. Às vezes saem reportagens que não são verdade de outros meios de comunicação, coisa que não concordo e isso me chateia um pouco”, disse Gustavo Henrique.

“Já saiu que fui procurado, meu salário um dos maiores do elenco. E não é o que condiz. Às vezes saem matérias que chateiam, nunca farei sacanagem com o Santos, sou identificado. Se surgir proposta, Santos ficará sabendo por meio de mim ou do meu empresário. Sempre jogando limpo. Estou tranquilo, tenho contrato e é o que estou focado agora”, completou o zagueiro.

Em contato recente com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres disse que está atento à situação e confirmou o interesse na permanência do zagueiro, que é um dos líderes do elenco. O empresário Fernando Cesar afirma que não comentará sobre o caso.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com