Gustavo Henrique cita sonho de Europa e espera valorização no Santos

Após marcar na goleada do Santos por 6 a 1 contra o Goiás neste domingo, na Vila Belmiro, Gustavo Henrique voltou a falar sobre o impasse contratual.

O zagueiro tem vínculo até o fim de janeiro e já pode assinar um pré-acordo para jogar em qualquer clube. Ele espera ser valorizado financeiramente para adiar o sonho de atuar no futebol europeu.

“Estamos conversando. Estou aberto. Vamos esperar esse mês. Ver o que o Santos pode me valorizar. Vou procurar me valorizar. Tenho o sonho grande de um dia jogar na Europa, mas estou muito feliz aqui. Espero que dê tudo certo”, disse o zagueiro.

“Estou feliz no clube, está sendo meu melhor ano no profissional. Tenho evoluído, procurado fazer meu melhor. Tenho contrato até o fim do ano, meu desejo é continuar aqui. Vamos seguir conversando para resolver esta situação”, completou.

As conversas entre o presidente José Carlos Peres e o empresário Fernando César estão em andamento, mas ainda distantes do fim.