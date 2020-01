Guilherme Nunes não passa em “teste” com Jesualdo e vai para o Santos B

Guilherme Nunes iniciou a temporada no elenco profissional do Santos, mas não empolgou o técnico Jesualdo Ferreira e passou a treinar no time B nesta semana, como adiantou o GloboEsporte.com.

O volante estava feliz pelas atividades com Jesualdo e chegou até a ser testado como lateral-esquerdo. A ida ao Santos B o pegou de surpresa.

Jesualdo Ferreira quer trabalhar com 21 jogadores de linha e pode fazer novos “cortes”. O elenco, no momento, tem 25 atletas, sem contar os quatro goleiros.

Aos 21 anos, Guilherme Nunes foi emprestado ao Paraná no segundo semestre de 2019, mas não atuou. O contrato termina 29 de abril de 2023 e há chance dele ser cedido novamente.