Gestor do Santos registra boletim de ocorrência contra “apoiadores de Rollo” após ter carro depredado

Pedro Henrique Dória Mesquita, um dos membros do Comitê de Gestão do Santos, registrou boletim de ocorrência no fim da tarde da última segunda-feira, no 1º DP de Santos, contra ex-funcionários, classificados por ele como “apoiadores” do vice-presidente Orlando Rollo: Rodrigo dos Santos Galvão e Thiago Soares Paiva.

Pedro Doria teve o carro depredado ao chegar na Vila Belmiro, no primeiro dia de Rollo após o fim da licença. Ele só saiu do carro blindado quando a polícia chegou.

“Venho representando os membros do Comitê de Gestão. Declaramos apoio ao presidente e agradeço aos funcionários. Reitero o desejo do CG em suportar as atividades do Peres. Me dirigi até aqui por volta de 12h, estava em outro compromisso. Tive meu carro depredado por apoiadores dessa tentativa esdruxula (de Orlando Rollo). Serei resiliente, mesmo sendo processado pelo vice-presidente no caso Carlos Sánchez (por ter assinado no local destinado a Rollo em contrato de intermediação). Estaremos aqui juntos para batalhar e ser uma linha de frente em relação a qualquer ataque que os colaboradores podem sofrer”, disse Doria, em entrevista coletiva ao lado do presidente José Carlos Peres.

Pedro está na gestão de José Carlos Peres desde o início e é considerado um de seus homens de confiança. Durante a suspensão imposta pelo STJD, o presidente autorizou o gestor a assinar documentos.