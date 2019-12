Gestor do Santos fala sobre Sampaoli, promete reforços e diz que elenco tem propostas de A a Z

O presidente do Santos, José Carlos Peres, evita falar publicamente sobre o momento do clube e a negociação para manter o técnico Jorge Sampaoli.

Peres, inclusive, driblou a imprensa depois de conversar com o argentino na última segunda-feira, no CT Rei Pelé. Enquanto isso, Pedro Henrique Dória Mesquita, membro do Comitê de Gestão e homem de confiança do presidente, resolveu falar. Há outros sete integrantes no grupo e nenhum se pronunciou.

Em entrevista à Rádio Ômega, Dória destacou a dificuldade para manter Sampaoli, mas prometeu total esforço pela permanência.

“Ele é um técnico bastante assediado, isso dificulta um pouco o negócio. Clube se esforça ao máximo, mas com responsabilidade do tamanho do seu pé para tentar viabilizar”, disse Pedro Dória.

“Definição do técnico é prioridade, assim como questões do elenco. Nos próximos dias devemos definir isso, anunciar também algumas contratações para reposições de peças pontuais. Estamos muito satisfeitos com o trabalho do departamento de futebol sobre a depuração do elenco e reposição de peças”, completou.

Pedro elogiou o atual elenco e falou sobre o orçamento de rivais no futebol brasileiro.

“Nós sabemos o que o projeto de futebol que ele (Sampaoli) vislumbra necessita. Nós, infelizmente, não temos condição de ofertar o que outros clubes podem ofertar. Fomos vice-campeões com 1/3 do orçamento do Flamengo, 40% do Palmeiras, outros abaixo como São Paulo têm orçamentos fabulosos e não tiveram a mesma performance. Hora de comemorar esse importante feito e segurar não só para segurar o técnico, mas os atletas. Muitos estão sendo assediados. O elenco tão ruim do Santos como muitos falam tem propostas de A a Z”, concluiu.

O Comitê de Gestão do Santos deve se reunir na próxima quarta-feira para deliberar sobre as exigências de Jorge Sampaoli e apresentar uma contraproposta.

