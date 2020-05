Gestor do Santos fala sobre Robinho e diz que Ricardo Oliveira quer voltar

Pedro Henrique Doria Mesquita, membro influente do Comitê de Gestão do Santos, falou sobre Robinho e Ricardo Oliveira em live com o jornalista Jorge Nicola na noite desta sexta-feira.

O gestor abriu as portas para Robinho, com contrato até o Basaksehir (TUR) até julho, e disse que Ricardo Oliveira, fora dos planos do Atlético-MG, quer voltar.

“Robinho é o maior ídolo da história recente do clube. Geração 2002 com Elano, Léo Bastos… São ídolos. Marcaram geração. Robinho é o maior ídolo da minha juventude, sempre é uma opção. Até parar vai ser opção. De todas essas contas, Santos tem mais de um débito com Robinho e pode ser cobrado na Justiça. Isso mostra carinho, respeito, a decência. Santos deve mais de R$ 3,5 milhões e ele nunca acionou o clube na Justiça. Ele e advogado sempre estão dispostos a negociar. Se ele não vier agora, que venha em outro momento. Sempre será bem-vindo”, falou Pedro Doria sobre Robinho.

“Ricardo Oliveira da mesma forma. Tem história muito importante. Números dele são assombrosos sempre, desde 2015, na retomada ao futebol nacional. São números assustadores, é goleador nato. Além de ser bom caráter. Todos os colaboradores do clube relatam forma de tratamento, de condução, de liderança. Teve duas grandes passagens. Se quiser voltar e presidente pautar, terá meu voto, principalmente pela liderança. Se tivesse nesse contexto, seria um dos grandes líderes para ajudar nesse consenso de momento difícil”, avaliou o gestor sobre Ricardo Oliveira.

“Um membro do Comitê de Gestão encontra ele em mercado de Alphaville e há o desejo do atleta e espero que o presidente pauta. E ele teria meu voto. Seja ele como jogador, membro de Comitê de Gestão ou qualquer outra coisa”, completou.

Vale lembrar que o Santos está bloqueado pela Fifa de registrar novos jogadores por conta da dívida com o Hamburgo, da Alemanha, pela compra de Cleber Reis.

O presidente Peres disse à Gazeta Esportiva recentemente que não é momento de pensar em Ricardo Oliveira. Robinho não deve renovar com o Basaksehir.

