Gerente do Santos admite perder destaque da Copinha

O Santos deve perder Sebastian, volante que foi um dos destaques do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O contrato do jogador termina nesta quarta-feira e o gerente de futebol William Machado já admite a saída.

“Eu e o técnico Jair Ventura fomos assistir a um jogo (eliminação nas quartas de final para o Internacional) e, sinceramente, não vimos o Sebastian pronto para ser promovido (ao elenco profissional). É melhor apostar no Gabriel Calabres, que chamou mais a atenção e tem contrato longo, do que o Sebastian, que tem boa qualidade e não chamou tanto a atenção. Não vale a pena entrar em leilão”, disse William, à TV Santa Cecília.

William se refere às propostas recebidas por Sebastian. De acordo com os representantes do jogador de 20 anos, Internacional e Atlético-MG demonstraram interesse no jovem.

Outro que tem contrato até essa quarta é o atacante Madalena. Ele ainda não foi procurado pela diretoria para estender o vínculo. A sua prioridade é permanecer.