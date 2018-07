Gabigol diz que jogadores fizeram parte da saída de Jair e valoriza Chulapa: “Ídolo”

Gabigol fez um mea culpa em nome do time do Santos por parte da responsabilidade pela demissão do técnico Jair Ventura, demitido nesta terça-feira. O camisa 10 acredita que os jogadores poderiam ter feito mais.

“Temos de mudar nossa postura, estamos em um momento difícil, fazemos parte da demissão do Jair, porque jogamos e não conseguimos os resultados. Amanhã teremos uma nova oportunidade para conquistar a vitória”, disse Gabigol.

O auxiliar Serginho Chulapa será técnico interino do Peixe contra o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel valoriza a presença do ídolo e o conhecimento de quem é da cidade.

“Obviamente que é muito difícil para nós, principalmente no Brasileiro que estamos embaixo. Os dias são difíceis pelo carinho que temos com o Jair, ele deixou uma imagem muito boa, de um ser humano bom. Ele terá muito sucesso na carreira, vamos torcer por ele. Hoje, nós temos o Serginho, que é um ídolo nosso. O próximo treinador que vir será bem-vindo”, explicou.