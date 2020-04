Fundação do Santos teve 39 jovens e dois deles fizeram parte da 1ª seleção brasileira

O Santos foi fundado há 108 anos, na tarde de 14 de abril de 1912, na sede do Club Concórdia, em uma reunião com 39 jovens presentes.

Tudo começou quando Henrique Porchat de Assis, o Dick Martins, trouxe duas bolas de São Paulo no início da década de 20. O primeiro jogo de futebol da cidade de Santos ocorreu na praia do Embaré, em 1 de novembro de 1902. Em 1903 foram fundados o Clube Atlético Internacional e o Sport Clube Americano.

Em 1912, primeiro ano do Peixe, a situação do esporte não era boa e um grupo de jovens estudantes e comerciantes resolveu criar um novo clube.

Os líderes Raymundo Marques, Mário Ferraz e Argemiro de Souza Junior percorreram o comércio convidando cerca de 200 jovens para o evento marcado para um domingo – 39 compareceram. “África”, “Brasil” e “Concórdia” foram nomes sugeridos, mas Edmundo Jorge de Araújo propôs “Santos Foot Ball Club” e todos aceitaram na hora.

De acordo com o Centro de Memória do Santos, dois dos fundadores foram titulares da primeira seleção brasileira de futebol: o ponta-direita Adolpho Millon e o ponta-esquerda Arnaldo Silveira. Eles participaram da criação do Alvinegro em 1912 e jogaram contra a Argentina no título da Copa Roca em 1914.

