Funcionários, pais e atletas da base do Santos fazem adesão em massa a plano de sócio-torcedor

Buscando ajudar o Santos financeiramente durante o período de pandemia do novo coronavírus, alguns funcionários, pais e atletas das categorias de base do Peixe criaram uma campanha de adesão em massa ao Programa Sócio Rei, plano de sócio-torcedor do clube, nos últimos dias.

Segundo o site do Alvinegro Praiano, a medida, além de colaborar financeiramente com o clube, é uma forma de agradecimento ao Peixe pela preocupação em proteger e dar respaldo não somente ao departamento da base, mas para todos os Meninos da Vila e demais funcionários.

Cerca de 65 funcionários da divisão de base e oito do financeiro aderiram ao plano, além de 53 atletas das categorias de base e 58 pais e familiares, totalizando mais de 180 novos sócios-torcedores.

“Esta ação dos colaboradores demonstra todo comprometimento com o clube e com projeto de futebol dos Santos FC”, comentou Jorge Andrade, diretor das categorias de base do clube.

O Santos também informou que a tendência é que o número de novos sócios seja ainda maior, já que outros pais, atletas e funcionários demonstraram interesse em participar da ação.

