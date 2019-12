Fora dos planos de Sampaoli, Cueva e Uribe vivem dilema no Santos

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, Christian Cueva e Fernando Uribe vivem dilema no Santos em meio à proximidade de 2020.

Cueva treina separadamente e Uribe não foi nem para o banco de reservas nas últimas três temporadas. Diante disso, seus empresários se mexem para arranjar um novo clube.

A dupla, porém, gostaria de se reerguer no Peixe e isso poderia ocorrer com a saída de Sampaoli. O treinador possui contrato até dezembro de 2020, mas pode sair na virada do ano.

Os estrangeiros liberaram seus representantes para conversar no mercado – o Alvinegro investiu R$ 28 milhões (R$ 23 mi por Cueva e R$ 5 mi por Uribe e espera ser ressarcido) -, porém, não descartam permanecer e tentar a virada do ano sob possível novo comando.

Cueva irritou Jorge Sampaoli com atitudes extracampo e acabou afastado. Foram 16 jogos do peruano em 2019, sem gol ou assistência, o último em 9 de setembro, contra o Flamengo.

Uribe mostra disciplina na rotina do CT Rei Pelé, mas Sampaoli não vê o colombiano bem inserido no seu jeito de jogar, diferentemente de Eduardo Sasha, artilheiro da equipe e com movimentação por todo o campo. O centroavante contratado neste ano disputou 11 partidas, também sem marcar gol. A última diante do Internacional, em 13 de outubro.